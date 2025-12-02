Kamloops News
Police determine no criminality in Kamloops woman's death
No foul play suspected
Photo: RCMP
Sheri-Lynn Bissonnette was found deceased Monday morning
Mounties don’t suspect foul play was involved in the death of a Kamloops woman who was reported missing last week.
Sheri-Lynn Bissonnette, 57, was last seen leaving her home on Wednesday. She was found dead on Monday morning.
Police confirmed Tuesday that Bissonnette's body was located near Kamloops and said her death is not considered suspicious.
Bissonnette's family thanked volunteers for their help searching and asked for privacy.
