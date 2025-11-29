288831
Kamloops shelters open doors as extreme weather alert issued

Extreme cold opens beds

Kristen Holliday - Nov 28, 2025 / 4:01 pm | Story: 586612

Additional shelter spaces are being made available in Kamloops, with an extreme weather alert now in effect for the city.

In a news release, Canadian Mental Health Association Kamloops said the weather alert was issued on Friday because temperatures are expected to dip below -5 C including wind chill.

The overnight low on Saturday is forecast to hit -8 C.

During the extreme weather alert, vulnerable people can find overnight shelter at the Emerald Centre and Rosethorn House on West Victoria Street, and Merit Place Shelter on Sahali’s Notre Dame Drive.

Shelters will be providing the extra spaces from 7 p.m. until 8 a.m.

