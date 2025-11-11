285335
Collision slows evening commute on Highway 5 through Tk'emlups reserve

Tim Petruk - Nov 10, 2025 / 5:46 pm | Story: 583303

Traffic is moving slowly for evening commuters on Highway 5 between Paul Lake Road and Sun Rivers, where crews are dealing with a collision.

Emergency crews were called at about 5:30 p.m. to a report of a crash on Highway 5 near Okanagan Way.

The incident is in the southbound lanes. A caller to the Castanet Kamloops newsroom said it's causing traffic to back up significantly.

