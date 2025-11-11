Kamloops News
Collision slows evening commute on Highway 5 through Tk'emlups reserve
Crash slows Highway 5
Photo: Castanet
FILE - Lights on top of an RCMP vehicle
Traffic is moving slowly for evening commuters on Highway 5 between Paul Lake Road and Sun Rivers, where crews are dealing with a collision.
Emergency crews were called at about 5:30 p.m. to a report of a crash on Highway 5 near Okanagan Way.
The incident is in the southbound lanes. A caller to the Castanet Kamloops newsroom said it's causing traffic to back up significantly.
