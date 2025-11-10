Kamloops News
Kamloops Remembrance Day ceremony set for 11 a.m. on Tuesday at Riverside Park
Remembering at cenotaph
Photo: Castanet
Bagpipe players march into the Kamloops Remembrance Day ceremony at Riverside Park on Nov. 11, 2024.
A sombre ceremony is set for Tuesday morning at Riverside Park to mark Remembrance Day.
The ceremony gets underway at 11 a.m. at the cenotaph at Riverside Park, starting with the parade of colours and veterans party.
Organizers are encouraging attendees to show up by 10:30 a.m.
The ceremony will be followed by a social at the Kamloops branch of the Royal Canadian Legion, 425 Lansdowne St.
For more information about the Kamloops Legion and its poppy campaign, click here.
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
