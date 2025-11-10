285329
Kamloops Remembrance Day ceremony set for 11 a.m. on Tuesday at Riverside Park

Tim Petruk - Nov 10, 2025 / 12:35 pm | Story: 583217

A sombre ceremony is set for Tuesday morning at Riverside Park to mark Remembrance Day.

The ceremony gets underway at 11 a.m. at the cenotaph at Riverside Park, starting with the parade of colours and veterans party.

Organizers are encouraging attendees to show up by 10:30 a.m.

The ceremony will be followed by a social at the Kamloops branch of the Royal Canadian Legion, 425 Lansdowne St.

For more information about the Kamloops Legion and its poppy campaign, click here.

