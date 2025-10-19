Kamloops News
Annual general meeting set for Wednesday for Tk'emlups te Secwepemc members
Tk'emlups members to meet
Photo: Tk'emlups te Secwepemc
The Tk'emlups te Secwepemc annual general meeting will take place on Wednesday, Oct. 22.
Tk’emlups te Secwepemc will hold its annual general meeting next week.
The meeting is open to band members only. An online option is available for those unable to attend in person.
It’s slated to run from 5:30 p.m. to 8 p.m. on Wednesday, Oct. 22, at Moccasin Square Garden, 357 Chief Alex Thomas Way.
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
