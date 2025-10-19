282310
Annual general meeting set for Wednesday for Tk'emlups te Secwepemc members

Tk'emlups members to meet

Tim Petruk - Oct 18, 2025 / 6:00 pm | Story: 578645

Tk’emlups te Secwepemc will hold its annual general meeting next week.

The meeting is open to band members only. An online option is available for those unable to attend in person.

It’s slated to run from 5:30 p.m. to 8 p.m. on Wednesday, Oct. 22, at Moccasin Square Garden, 357 Chief Alex Thomas Way.

For more information, click here.

