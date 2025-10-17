Kamloops News
Respiratory infection declared at Royal Inland Hospital in Kamloops
RSV outbreak at RIH
Photo: KTW file
Royal Inland Hospital
A respiratory outbreak has been declared at Royal Inland Hospital.
A notice posted to Interior Health’s health facility disease outbreaks states the outbreak was declared Tuesday on 5 South at RIH for respiratory syncytial virus.
There have been nine confirmed cases and visitor restrictions and cleaning protocols are in place.
RSV is a common respiratory virus and follows an annual seasonal pattern, according to the government of Canada’s website. In Canada, a wave of increased activity usually occurs from the fall to the early spring.
More Kamloops News
RECENT STORIES
- Former officer acquittedTexas - 8:00 pm
- Recall petition failsAlberta - 7:57 pm
- Departures lounge launchesKelowna - 7:31 pm
- Poll: 'Middle powers' unite?Poll - 7:30 pm
- Gala benefits meal programSalmon Arm - 7:00 pm
Real Estate
1255 Raymer Ave
3 bedrooms 2 baths
$569,900
more details
3 bedrooms 2 baths
$569,900
more details
Kamloops BC SPCA Featured Pet
Finn Kamloops BC SPCA >
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
© 2026 Castanet.net