282334
Kamloops News  

Respiratory infection declared at Royal Inland Hospital in Kamloops

RSV outbreak at RIH

Michael Potestio - Oct 16, 2025 / 8:45 pm | Story: 578462

A respiratory outbreak has been declared at Royal Inland Hospital.

A notice posted to Interior Health’s health facility disease outbreaks states the outbreak was declared Tuesday on 5 South at RIH for respiratory syncytial virus.

There have been nine confirmed cases and visitor restrictions and cleaning protocols are in place.

RSV is a common respiratory virus and follows an annual seasonal pattern, according to the government of Canada’s website. In Canada, a wave of increased activity usually occurs from the fall to the early spring.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums


More Kamloops News

282436