Kamloops News  

Sandman Centre will play host to Kamloops Fall Home Show this weekend

Home show this weekend

Tim Petruk - Oct 17, 2025 / 6:00 pm | Story: 578361

Thousands of people are expected this weekend at Sandman Centre for the annual Kamloops Fall Home Show.

Attendees can connect with industry experts, learn about new technology and find home products, services and decor.

The show runs on Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. and on Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. Admission is free.

For more information, click here.

