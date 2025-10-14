283048
Kamloops RCMP ask for help finding missing 22-year-old man

Josh Dawson - Oct 14, 2025 / 3:39 pm | Story: 577916

Editor's note: Kamloops RCMP reported early Wednesday morning they had located the missing man.

Mounties are asking the public for any information related to the location of a 22-year-old Kamloops man reported missing last week.

Police said the man was reported missing on Oct. 9 and was last seen wearing a yellow-coloured coat.

He is described as a south Asian man who stands 5-foot-7 and weighs 170 pounds. He has brown hair and brown eyes.

