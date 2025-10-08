280817
Highway 1 off-ramp closed after flames engulf pick-up truck

Pick-up truck catches fire

Kristen Holliday - Oct 7, 2025 / 5:58 pm | Story: 576713

The Highway 1 off-ramp at Pacific Way was closed to traffic Tuesday evening after a vehicle fire.

Video footage sent to Castanet Kamloops showed dark grey smoke and flames engulfing the front end of a pick-up truck that was stopped beside the off-ramp.

Firefighters were on scene attending to the incident.

