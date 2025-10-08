Kamloops News
Highway 1 off-ramp closed after flames engulf pick-up truck
Pick-up truck catches fire
The Highway 1 off-ramp at Pacific Way was closed to traffic Tuesday evening after a vehicle fire.
Video footage sent to Castanet Kamloops showed dark grey smoke and flames engulfing the front end of a pick-up truck that was stopped beside the off-ramp.
Firefighters were on scene attending to the incident.
More Kamloops News
RECENT STORIES
- Trump: Iran wants to talk World - 6:11 pm
- Chinese newspaper closesCanada - 6:10 pm
- Ban on lead shot plannedBC - 6:09 pm
- Win a Let's Move prize packContest alert! - 6:00 pm
- Agreement decision delayedKelowna - 5:36 pm
Real Estate
201,600 Sarsons Road
2 bedrooms 2 baths
$549,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$549,000
more details
Kamloops BC SPCA Featured Pet
Violet (and Veruca) Kamloops BC SPCA >
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
© 2026 Castanet.net