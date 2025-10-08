Kamloops News
City of Kamloops says water testing could result in discoloured-looking water
Water might be discoloured
Photo: Getty Images
A glass is filled with water from a tap.
People turning on their faucets might notice discoloured water or air in their pipes on Wednesday as the City of Kamloops conducts water testing.
In a social media post, the City of Kamloops said testing of the city’s main water supply is scheduled to occur on Wednesday.
The city said discoloured water isn’t harmful, as it has been disinfected. However, people may want to run cold water through their faucets for several minutes to eliminate this issue.
