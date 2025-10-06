282310
Upcoming Water Polo Weekend aims to get more people playing

Try your hand at water polo

Santiago Rojas - Oct 5, 2025 / 6:00 pm | Story: 575986

Have you ever thought about playing water polo?

Water Polo West will hold a free event from Oct. 17 to Oct. 19 at the Canada Games Aquatic Centre for people looking to find out more about the sport.

Water Polo Weekend will feature sessions for beginners to try their hand at water polo and skill development for experienced players, as well as National Development Centre training and a community coaching course.

