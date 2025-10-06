Kamloops News
Upcoming Water Polo Weekend aims to get more people playing
Try your hand at water polo
Photo: Water Polo West
Water Polo Weekend for everyone
Have you ever thought about playing water polo?
Water Polo West will hold a free event from Oct. 17 to Oct. 19 at the Canada Games Aquatic Centre for people looking to find out more about the sport.
Water Polo Weekend will feature sessions for beginners to try their hand at water polo and skill development for experienced players, as well as National Development Centre training and a community coaching course.
For more information, click here.
