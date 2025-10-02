Kamloops News
Bogetti of Kamloops unable to close out comeback, relinquishes Jeopardy title
Luck runs out on Jeopardy
Photo: Sony Pictures Television
Curtis Bogetti of Kamloops was unable to defend his title on Wednesday night’s episode of Jeopardy. He was stumped on the Final Jeopardy question, writing "IDK" for "I don't know."
The Tournament Capital's Curtis Bogetti failed to extend his reign as Jeopardy champion on Wednesday night’s episode.
After riding two Daily Double wins to a narrow $1 victory on Tuesday night, Bogetti was unable to find a groove to defend his title.
Bogetti was in second place with $3,400 going into Double Jeopardy before stumbling on an early Daily Double and losing everything.
He managed to scrape together $6,800 before the end of the round, but by then one of his opponents had built up an insurmountable lead.
Bogetti was stumped on a Final Jeopardy question about vocabulary from the Second World War, dropping $799 to $6,001. Lisa Mueller won with $17,600 and Bogetti ended up placing third.
