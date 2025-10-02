281457
Bogetti of Kamloops unable to close out comeback, relinquishes Jeopardy title

Tim Petruk - Oct 2, 2025 / 4:00 am | Story: 575639

The Tournament Capital's Curtis Bogetti failed to extend his reign as Jeopardy champion on Wednesday night’s episode.

After riding two Daily Double wins to a narrow $1 victory on Tuesday night, Bogetti was unable to find a groove to defend his title.

Bogetti was in second place with $3,400 going into Double Jeopardy before stumbling on an early Daily Double and losing everything.

He managed to scrape together $6,800 before the end of the round, but by then one of his opponents had built up an insurmountable lead.

Bogetti was stumped on a Final Jeopardy question about vocabulary from the Second World War, dropping $799 to $6,001. Lisa Mueller won with $17,600 and Bogetti ended up placing third.

