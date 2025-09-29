282077
Monday morning grass fire on Mission Flats snuffed out by Kamloops Fire Rescue

Early morning grass fire

Tim Petruk - Sep 29, 2025 / 9:19 am | Story: 575086

Kamloops Fire Rescue crews made quick work of a fast-moving grass fire early Monday morning in the Mission Flats area.

According to KFR, crews were called out at about 2:30 a.m. to a report of a fire on a slope off Victoria Street West.

“It was a quick-moving grass fire going uphill,” KFR Deputy Chief Ryan Cail told Castanet, estimating the size at 200 feet by 200 feet. “Crews pulled forestry lines immediately and they managed to knock the fire down.”

The fire burned below homes on Chaparral Place.

Cail said firefighters had the blaze taken care of in less than 20 minutes.

An investigator is looking into the cause of the fire, as well as a grass fire on Sunday in Juniper Ridge.

