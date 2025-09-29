Kamloops News
Monday morning grass fire on Mission Flats snuffed out by Kamloops Fire Rescue
Early morning grass fire
Kamloops Fire Rescue crews made quick work of a fast-moving grass fire early Monday morning in the Mission Flats area.
According to KFR, crews were called out at about 2:30 a.m. to a report of a fire on a slope off Victoria Street West.
“It was a quick-moving grass fire going uphill,” KFR Deputy Chief Ryan Cail told Castanet, estimating the size at 200 feet by 200 feet. “Crews pulled forestry lines immediately and they managed to knock the fire down.”
The fire burned below homes on Chaparral Place.
Cail said firefighters had the blaze taken care of in less than 20 minutes.
An investigator is looking into the cause of the fire, as well as a grass fire on Sunday in Juniper Ridge.
More Kamloops News
RECENT STORIES
- Drastic rise of vehicle pricesBusiness - 9:05 am
- Hoping for progress at RIHKamloops - 9:00 am
- Hundreds without powerPenticton - 8:40 am
- Fatal apartment fireQuebec - 8:15 am
- Avalanche danger rises Castlegar - 8:02 am
Real Estate
1923 Lindahl Street
2 bedrooms 1 baths
$599,000
more details
2 bedrooms 1 baths
$599,000
more details
Kamloops BC SPCA Featured Pet
Hamish Kamloops BC SPCA >
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
© 2026 Castanet.net