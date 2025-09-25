Kamloops News
Charges laid against man accused of ramming Kamloops RCMP vehicle
Accused of ramming police
Photo: Castanet
FILE - A patch on the shoulder of an RCMP officer
Charges have been laid against a driver accused of ramming a Kamloops RCMP vehicle.
Mounties were attempting to pull over a vehicle just before 1 a.m. on Sept. 10 in the 1200-block of Salish Road on the Tk’emlups reserve when the incident is alleged to have taken place.
"The police were trying to pull him over and he is alleged to have driven his car into a police car,” Crown prosecutor Alexandra Janse said in court on Wednesday.
Mason Jack Bischoff, 38, is facing charges of assaulting a peace officer with a weapon, flight from police and wilfully resisting or obstructing.
Bischoff, who spent more than two years in jail for assaulting a Kamloops RCMP constable in 2021, is in custody. He is due back in court on Oct. 2 for arraignment.
