Kamloops News  

Westsyde Days festivities look to raise money for new skate park

Westsyders ready to party

Santiago Rojas - Sep 18, 2025 / 6:00 pm | Story: 572500

Westsyde Days returns this weekend, with cold drinks, live music, food trucks and bouncy castles — and it's for a good cause.

The annual event runs Friday and Saturday at Westsyde Centennial Park, raising money to build a skate park in Westsyde.

Friday's festivities run from 5 p.m. to 9 p.m. for Westsyders 19 and older, featuring food trucks, drinks and live music.

Saturday is family friendly, including face painting, bouncy castles and a barbecue between noon and 4 p.m.

