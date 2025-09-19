Kamloops News
Westsyde Days festivities look to raise money for new skate park
Westsyders ready to party
Photo: Westsyde Days
These flyers detail the plans for this weekend's Westsyde Days.
Westsyde Days returns this weekend, with cold drinks, live music, food trucks and bouncy castles — and it's for a good cause.
The annual event runs Friday and Saturday at Westsyde Centennial Park, raising money to build a skate park in Westsyde.
Friday's festivities run from 5 p.m. to 9 p.m. for Westsyders 19 and older, featuring food trucks, drinks and live music.
Saturday is family friendly, including face painting, bouncy castles and a barbecue between noon and 4 p.m.
For more information, click here.
